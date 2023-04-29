Жена Карпина раскритиковала судейство в матче «Спартак» - «Ростов»

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, Дарья Карпина, высказалась о матче 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Дона на выезде сыграла вничью с московским «Спартаком».

Девушка отметила, что у команды её супруга украли победу.

«Было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть. Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после времени… всё, как мы любим», - написала Дарья Карпина в комментариях в своём телеграм-канале.

Напомним, что столичный клуб отыгрался на 94-й минуте после забитого мяча в исполнении Александра Соболева.