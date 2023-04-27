Агент Бальде сообщил, что футболист активно учит русский язык

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что сенегальский футболист учит русский язык.

«Бальде нравится русский язык, он активно его учит. Для Бальде это важно, он хочет знать язык страны, в которой играет», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

28-летний футболист пополнил состав «Спартака» прошлым летом. В этом сезоне Бальде принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил три гола и записал в свой актив одну результативную передачу.

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 48 очков.