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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде сообщил, что футболист активно учит русский язык

27 Апреля 2023 • 20:06 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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29.04 19:30

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что сенегальский футболист учит русский язык.

«Бальде нравится русский язык, он активно его учит. Для Бальде это важно, он хочет знать язык страны, в которой играет», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

28-летний футболист пополнил состав «Спартака» прошлым летом. В этом сезоне Бальде принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил три гола и записал в свой актив одну результативную передачу.

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 48 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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