Мостовой: Я — легенда «Спартака»? Это не мне решать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, считает ли он себя легендой «красно-белых».

«Это не мне, наверное, решать. Я в «Спартаке» провел пять лет, выиграл два чемпионата, Кубок, становился одним из лучших футболистов, много голов забил, много призов собрал. Меня в Испании считают легендой. Если можно иметь два статуса легенды, тогда да», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 48 очков за 24 тура и занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшем матче «красно-белые» примут на своем поле «Ростов». Поединок пройдет 29 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.