Пономарёв считает, что «Спартак» обыграет «Ростов»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов».

Ветеран выразил мнение, что в предстоящей встрече «красно-белые» сумеют воспользоваться проблемами южан в обороне и одержать победу.

«Мне кажется, может «Спартак» победить ростовчан. Оборона у «Ростова» очень слабая: они много пропускают. Как мне кажется, со счётом 2:1 «Спартак» выиграет», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в субботу, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

На сегодняшний день «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая третий «Спартак» на одно очко.