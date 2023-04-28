Кечинов не согласился с Камоцци по спартаковской молодёжи: «Они ещё будут расти и прогрессировать»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов выразил несогласие со словами Франко Камоцци о деградации российских футболистов в «красно-белой» команде.

Специалист назвал двух футболистов, которые стали прибавлять и прогрессировать при нынешнем главном тренере спартаковцев Гильермо Абаскале – речь идёт о полузащитниках, 23-летнем Даниле Пруцеве и 22-летнем Михаиле Игнатове.

«Были игры, где он [Игнатов] играл очень ярко, а бывает так, что не совсем заметен. Однако это не страшно. Они ещё будут расти и прогрессировать, поэтому не согласен с Камоцци», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».