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Нападающий «Ростова» порвал кресты во время матча Медиалиги

30 Апреля 2023 • 01:55 Комментировать
Велес Москва
1:1
Шинник
окончен

Нападающий «Ростова» Артём Нтумба, который выступает на правах аренды за московский «Велес», порвал крестообразную связку во время матча Медиалиги.

Вчера, 29 апреля, 20 летний форвард, который выступает за команду 2DROTS, получил серьёзное повреждение в матче первого тура третьего сезона Медийной футбольной лиги против FC BUS и ещё до окончания встречи поехал на МРТ в одну из клиник. Сообщается, что игроку предстоит операция и долгое восстановление.

В текущем сезоне Нтумба принял участие в семи играх за «Ростов», проведя на поле лишь 60 минут, а за «Велес», который выступает в Первой лиге, он лишь раз появлялся на поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Велес Артём Нтумба
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