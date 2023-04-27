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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мозес готов сыграть за «Спартак» против «Ростова»

27 Апреля 2023 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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29.04 19:30

Из-за проблем со здоровьем Виктор Мозес пропустил последние матчи «Спартака». Нигерийский футболист готов к возвращению на футбольное поле. Об этом рассказал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «красно-белых».

«Виктор Мозес готовится к «Ростову» наравне со всеми. Решение об участии игрока в матче примет тренерский штаб», - сказал Зеленов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

«Спартак» проведёт домашний матч чемпионата России против «Ростова» в ближайшую субботу, 29 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Открытие Арене» услышат в 19:30 по московскому времени.

Добавим, что «Спартак» сейчас занимает третье место в таблице РПЛ.

Мозес наверняка покинет «Спартак» - у нигерийца есть варианты

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Дмитрий Зеленов
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СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
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