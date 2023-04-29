«Ростов» повёл в матче против «Спартака» благодаря голу на 80-й минуте

В центральном матче 25-го тура Премьер-лиги «Спартак» играет против «Ростова». Команды очень долго не могли размочить счёт в этом поединке, и всё же на 80-й минуте гости повели. Недавно вышедший на замену Александр Селява был первым на подборе ничейного мяча у линии штрафной, принял его на грудь и пробил в верхнюю часть ворот. Голкипер коснулся мяча, но не смог парировать.

Счет стал 1:0 в пользу ростовчан, которые с 53 очками закрепляются на втором месте. Соперник третий с отставанием от команды Валерия Карпина в пять пунктов. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.