Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом».

- Букмекеры пишут, что однозначный фаворит этой встречи - «Спартак». Вы согласны с этим?

- Мне кажется, «Спартак» можно назвать фаворитом за счёт фактора домашнего поля, но большого предпочтения «красно-белым» я бы отдавать не стал. К тому же в турнирной таблице «Ростов» располагается выше своих сегодняшних соперников, это что-то да значит.

- Вы склонны думать, что исход игры поставит точку в борьбе за второе место?

- Конечно, нет. Впереди еще пять туров, произойти может что угодно. Кто-то оступится, а кто-то наберёт очки.

- Ждёте скучную игру? У «Спартака» есть неполадки с обороной, а у «Ростова» с атакой.

- Не думаю, что какая-то из команд сильно отойдёт от своего стиля. Оба клуба будут играть в привычный для себя футбол. «Ростов» будет выходить из обороны с помощью короткого и среднего паса, а «Спартак» будет использовать свои приёмы.

Роберт Иванов