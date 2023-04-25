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Андрей Коновалов: «Выход Промеса на поле перевернул игру «Спартака» эксклюзив

25 Апреля 2023 • 12:26 Комментировать
Краснодар
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Урал
29.04 19:00

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Краснодаром».

За такой матч хочется больше похвалить «Спартак» или поругать за игру в первом тайме?

«Первый тайм получился, конечно, неоднозначным. Думаю, что была тренерская ошибка с составом. Потом Абаскалю удалось её исправить. Это были хорошие тренерские действия. Второй тайм «Спартак» провёл значительно лучшее, интереснее. В составе произошли изменения, и они сыграли свою роль. Это сказалось и на результате, и на качестве игры».

Говоря про тренерский просчёт, вы имеете в виду игроков или тактическую схему?

«И то, и другое. С составом он не угадал, плюс сама игра пошла не так, как планировалось изначально. Качество игры команды до перерыва было плохим».

Не настораживает физическое и психологическое состояние команды?

«Мне не показалось провальным физическое состояние. А психология – понятно, что после матча с «Акроном» не могла быть хорошей. Но всё-таки тренеру по ходу матча удалось исправить ситуацию. Ну и ребята, конечно, показали характер, приложили силы, включились, разозлились. Не могу сказать, что «Краснодар» – это такая команда, с которой сложно играть. Она и сама играет, и другим дает. Поэтому матч и получился такой интересный. Но в обороне обе команды играют не очень надёжно. В силу разных причин: состава и оборонительных навыков».

После матча много критики в адрес Дуарте. Даже есть разговоры, что это трансферная ошибка. Он действительно не тянет?

«Мы видели, как в одном из эпизодов он просто остановился, а затем соперник забил. Это больше индивидуальная ситуация, чем командная».

Верили, что «Спартак» вытащит матч при счете 0:2?

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«По первому тайму в это верилось с трудом. А во втором такая надежда появилась. Мы же знаем, что «южане» – это не закрытая команда, которой тяжело забить. Матч действительно получился очень интересный для болельщиков и для тренеров. Валидольный, но информативный».

Промес догнал Вагнера Лава и Азмуна по голам в РПЛ. Можно сказать, что именно его выход на поле перевернул игру «Спартака»?

«Естественно. Мы видели, что в первом тайме Абаскаль плотно общался с Промесом. Наверное, он указывал легионеру на то, как выправить ситуацию после перерыва. Это лидер команды, и его выход даже эмоционально подбодрил ребят, придал им тонуса».

«Спартак» по-прежнему много пропускает, даже с Джикией. Есть объяснение, почему так происходит?

«Я считаю, это связано с нехваткой квалифицированных защитников. Плюс не хватает сыгранности. Тут дело не только в Дуарте. У защитников мало опыта игры в обороне, поэтому и класс пока не высокий. Это касается и «Краснодара». Защитникам надо наигрывать опыт. Плюс мы видим постоянную ротацию в линии обороны».

При этом весной «Краснодар» забивает больше всех. С чем это связано?

«Пока они компенсирую недочёты в обороне забитыми мячами. Получается, что команда больше забивает, чем пропускает. Если бы все играли так открыто, наш чемпионат было бы интереснее смотреть».

«Спартак» войдёт в тройку по итогам сезона?

«У «Спартака» равные шансы на серебряные медали с «Ростовом» и ЦСКА. Даже не могу кого-то из претендентов выделить по игре. Матчи между собой решат судьбу медалей».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Андрей Коновалов Квинси Промес
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