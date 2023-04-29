Мозес имеет шансы сыграть за «Спартак» против «Ростова» - нигериец восстановился

Полузащитник Виктор Мозес восстановился после проблем со здоровьем. Нигериец попал в заявку «Спартака» на субботний матч Премьер-лиги против «Ростова». Мозес начнёт игру в запасе и, судя по всему, будет готов выйти на поле на замену.

Виктор Мозес пропустил львиную долю сезона 2022/2023 из-за серьёзной травмы ахилла. В начале апреля нигериец поучаствовал в двух играх «Спартака», но затем снова оказался в клубном лазарете.

Матч «Спартак» - «Ростов» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.