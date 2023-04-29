Бояринцев считает, что в матче «Спартака» и «Ростова» победителя не будет

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Ростов».

Эксперт выразил мнение, что предстоящая игра получится результативной, так как обе команды испытывают проблемы в обороне. Также Бояринцев считает, что возвращение в строй лидеров «Спартака» Георгия Джикии и Квинси Промеса должно придать «красно-белым» дополнительной уверенности в матче против традиционно неудобного для себя соперника.

«К «Ростову» «красно-белые» подойдут в хороших кондициях, форме и настроении. В последнее время «Ростов» неудобный соперник для «Спартака». Все прекрасно понимают цену этому матчу. Скорее всего, будет ничья», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Отметим, что на данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и опережает третий «Спартак» на одно очко. Очное противостояние этих команд состоится сегодня, 29 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.