Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич должен вернуться в строй к игре «красно-белых» в рамках 25 тура Премьер-лиги. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, следующий матч московского «Спартака» запланирован на 29 апреля – в эту субботу москвичи сыграют дома с еще одним клубом с южной части России – «Ростовом».

Хлусевич из-за повреждения не играет с 8 апреля, последним его матчем на данный момент в составе «красно-белых» была игра против столичного «Динамо» (3:3).

Всего у игрока в текущем сезоне 30 матчей во всех турнирах, в которых он четырежды отличился голевой передачей.