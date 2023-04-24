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Хлусевич должен восстановиться к матчу с «Ростовом» эксклюзив

24 Апреля 2023 • 22:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич должен вернуться в строй к игре «красно-белых» в рамках 25 тура Премьер-лиги. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, следующий матч московского «Спартака» запланирован на 29 апреля – в эту субботу москвичи сыграют дома с еще одним клубом с южной части России – «Ростовом».

Хлусевич из-за повреждения не играет с 8 апреля, последним его матчем на данный момент в составе «красно-белых» была игра против столичного «Динамо» (3:3).

Всего у игрока в текущем сезоне 30 матчей во всех турнирах, в которых он четырежды отличился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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