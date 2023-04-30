Салихова назвала игрока, который должен играть в основе «Спартака»

«Спартак» лишь в компенсированное ко второму тайму время ушёл от поражения в субботнем матче Премьер-лиги против «Ростова» (1:1). Автором гола стал Александр Соболев, который забил головой с паса Антона Зиньковского. Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что Зиньковский должен выходить на поле с первых минут.

«Я не понимаю, почему Зиньковский не в старте. Соболев, как всегда, с запредельной самоотдачей и рвением!» - сказал Салихова, чьи слова приводит sport24.

Отметим, что Зиньковский в матче против «Ростова» вышел на замену за 15 минут до конца второго тайма.