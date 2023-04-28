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Балахнин – о матче «Спартак» - «Ростов»: «Трудно исключить, что завтра не будет пенальти»

28 Апреля 2023 • 17:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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29.04 19:30

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин ожидает исполнение одиннадцатиметрового удара в матче «жёлто-синих» со «Спартаком».

«Тенденция с пенальти сейчас не только в матчах «Ростова», а вообще во всех играх РПЛ. Исходя из этого, трудно исключить, что завтра не будет пенальти. Скорее всего, надо ожидать, что будет назначен», - приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

Напомним, ранее российский специалист говорил о том, что выделить явного фаворита в завтрашнем матче довольно затруднительно.

Матч между «Спартаком», занимающим третье место в турнирной таблице, и «Ростовом», располагающимся на второй позиции, начнётся 29 апреля в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Сергей Балахнин
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