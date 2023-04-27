В Москве могут появиться улицы, названные в честь легендарных спартаковцев

В Москве новые улицы могут назвать именем легендарных игроков в истории столичного «Спартака». Такая информация появилась на официальном сайте «красно-белого» клуба. Эти улицы расположатся в Тушино недалеко от стадиона «Открытие Банк Арена».

Так, на карте столицы могут появиться улицы в честь Фёдора Черенкова и Николая Озерова, братьев Старостиных и Константина Бескова.

Проголосовать за названия новых улиц можно на портале «Активный гражданин».

Напомним, в 25-м туре РПЛ «Спартаку» предстоит встретиться с непростым соперником - «Ростовом» Валерия Карпина.