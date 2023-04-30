Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил ничейный исход матча 25-го тура «Спартак» - «Ростов» (1:1).

«Тут сейчас ничего не скажешь, но ничья, я думаю, была в пользу «Ростова». Про южан что могу сказать? Только похвалить молодых ребят, которые, можно сказать, играли на равных. Всё-таки если брать статистику, то «Спартак» нанёс больше ударов и угловых больше подал, поэтому какое-то преимущество имели. Но считаю, что итоговый результат справедливый», — сказал Балахнин.

«Ростов» после 25 туров набрал 50 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. На строчку ниже с 49 очками идёт «Спартак». На четвёртом месте располагается ЦСКА, у которого 48 очков.

В следующем туре «Ростов» сыграет против «Факела», а «Спартак» на выезде проведёт матч против «Зенита».