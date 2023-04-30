Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин считает, что ничья со «Спартаком» была в пользу «Ростова» эксклюзив

30 Апреля 2023 • 15:40 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил ничейный исход матча 25-го тура «Спартак» - «Ростов» (1:1).

«Тут сейчас ничего не скажешь, но ничья, я думаю, была в пользу «Ростова». Про южан что могу сказать? Только похвалить молодых ребят, которые, можно сказать, играли на равных. Всё-таки если брать статистику, то «Спартак» нанёс больше ударов и угловых больше подал, поэтому какое-то преимущество имели. Но считаю, что итоговый результат справедливый», — сказал Балахнин.  

«Ростов» после 25 туров набрал 50 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. На строчку ниже с 49 очками идёт «Спартак». На четвёртом месте располагается ЦСКА, у которого 48 очков.

В следующем туре «Ростов» сыграет против «Факела», а «Спартак» на выезде проведёт матч против «Зенита».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Сергей Балахнин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1
0
1.68 4.30 4.70
Видео
31 мин
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
0
1.57 4.20 6.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
16:56 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не видит фаворита в борьбе за медали в РПЛ
16:54 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» прервали серию из 7 матчей без забитых мячей в первом тайме в чемпионатах России
16:47 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Худякову немного не повезло»
16:45 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» повёл в матче с «Торпедо» благодаря голу на седьмой минуте
16:39 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал главное преимущество Лантратова над Худяковым
16:33 · Россия. Премьер-лига
Савичев: «Мы приехали сюда биться, стараться и выполнить задачу»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Гол в ворота «Пари НН» стал для Оганесяна первым в Премьер-лиге
16:29 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов прокомментировал уход из «Факела»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Результаты последних игр не очень важные, но в команде хорошее рабочее настроение»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов высказался о Евсееве, который может возглавить «Факел»
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил об уходе Пятибратова официально
16:24 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Пиво на футболе должно быть у всех, особенно в России»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Вера стал рекордсменом «Оренбурга» по ассистам за сезон в РПЛ
16:17 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Какая-то небольшая скованность у парней всё-таки присутствует»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Лишь «Зенит» набрал дома в РПЛ больше очков, чем «Оренбург»
Все новости
Рекомендуем