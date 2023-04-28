Селихов: «Дуарте способен принести пользу «Спартаку»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, как проходит адаптация новичков «красно-белых» Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте, пополнивших состав «красно-белых» минувшей зимой.

«Тавареш уже адаптировался. Дуарте тоже старается, общается на испанском с вкраплениями английского. Просто ему нужно время. Он способен принести пользу «Спартаку», — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака».

Вратарь также подчеркнул, что больше остальных с Дуарте общаются Квинси Промес и Кейта Бальде.

В текущем сезоне Дуарте провёл за «Спартак» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. На счету Тавареша один забитый мяч и одна голевая передача в 12 встречах.