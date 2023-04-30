Нигматуллин считает, что «Спартак» отскочил в матче с «Ростовом»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался после матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1).

«Спартак» отскочил в матче с «Ростовом». Повезло при благоприятном судействе. За «Ростов» даже обидно — они были ближе к победе. «Ростов» пока более достойный серебряный призер, чем «Спартак», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

После 25 туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков. «Спартак» идет на третьей строчке, имея в своей копилке 49 зачетных баллов.

В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет с «Факелом», а «красно-белые» встретятся с «Зенитом».