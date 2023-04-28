Игрок «Ростова» Миронов: «Со «Спартаком» будет главный матч сезона, но не решающий»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов считает, что игра против столичного «Спартака», намеченная в 25-м туре РПЛ на субботу, будет главной игрой для «жёлто-синих» во всём сезоне.

«Можно сказать, что этот матч будет главным в сезоне, однако после нам предстоит сыграть еще пять матчей. А вот если бы наш отрыв был не в одно очко от них, а больше, тогда эта игра была бы решающей», - делится футболист с «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент «Ростов» опережает спартаковцев лишь на два очка в турнирной таблице, у дончан 49 баллов, а у москвичей – 48. Команда Валерия Карпина идет на втором месте, а подопечные Гильермо Абаскаля – на третьем.

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