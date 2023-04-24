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Григорян: «Спартак» выиграл благодаря заменам»

24 Апреля 2023 • 21:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Российский специалист Александр Григорян подвёл итоги сегодняшнего безумного матча между «Спартаком» и «Краснодаром». «Красно-белые», напомним, одержали волевую победу в матче с семью голами – 4:3.

«Сделав замены, «Спартак» и завладел инициативой и по делу выиграл. Но у «Спартака» было ещё и колоссальное моральное преимущество во втором тайме», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что по ходу встречи «красно-белые» дважды уступали в счете. Тем не менее, команде Гильермо Абаскаля удалось отыграться дважды, а финальный гол, решивший победителя матча, забил в концовке матча Квинси Промес.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Григорян
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