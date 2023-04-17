«Спартак» - «Ростов»: изменилось время начала матча

Российская премьер-лига сообщила об изменении времени начала матча 25-го тура между «Спартаком» и «Ростовом». Стартовый свисток на «Открытие Арене» 29 апреля прозвучит не в 19:00, а в 19:30 по московскому времени.

Начало матча было сдвинуто на полчаса по просьбе вещателя.

В настоящий момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» - третье. Команды разделяет всего лишь один зачётный балл. Лидером же Премьер-лиги является «Зенит», который опережает «Ростов» на девять очков. Питерцы могут стать чемпионами пятый год подряд.