Мор: «Как будет играть «Ростов» против «Спартака», понятно»

Бывший защитник различных российских, украинских и белорусских клубов Эдуард Мор поделился своими ожиданиями от игры московского «Спартака» в матче с «Ростовом».

Специалист заявил, что все карты относительно возможности прогнозирования спутала игра «красно-белых» с «Краснодаром» (4:3), события которой развивались неожиданно и молниеносно.

«Как будет играть «Ростов» против «Спартака», понятно. Тут хотя бы москвичи могут идти от своих возможностей», - приводит слова Мора «РБ Спорт».

А вот что касается следующего выездного матча спартаковцев, где их соперником станет «Зенит», то тут эксперт уверен в том, что гостям непременно придётся подстраиваться под игру хозяев поля.