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Асхабадзе высказался о возможном возвращении в «Спартак»

26 Апреля 2023 • 18:58 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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29.04 19:30

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал возможное возвращение в «Спартак». Ранее в СМИ сообщалось, что функционер предложил свою кандидатуру «красно-белым» на аналогичную должность.

«Возвращение в «Спартак»? Я слухи не обсуждаю», — цитирует Асхабадзе в Sport24.

Напомним, 40-летний спортивный деятель работал в московском «Спартаке» с 2006 по 2015 год, занимая различные должности в клубе.

После 24 туров подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 набранных очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Роман Асхабадзе
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СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
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