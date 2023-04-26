Асхабадзе высказался о возможном возвращении в «Спартак»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал возможное возвращение в «Спартак». Ранее в СМИ сообщалось, что функционер предложил свою кандидатуру «красно-белым» на аналогичную должность.

«Возвращение в «Спартак»? Я слухи не обсуждаю», — цитирует Асхабадзе в Sport24.

Напомним, 40-летний спортивный деятель работал в московском «Спартаке» с 2006 по 2015 год, занимая различные должности в клубе.

После 24 туров подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 набранных очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Ростовом».