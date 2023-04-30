Благородный Онопко: «Я всегда буду защищать свою команду и своих футболистов»

Концовка матча двадцать пятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» получилась бурной, претензии, как водится, вызвало судейство. Тренер «Ростова», в прошлом лучший игрок России, Виктор Онопко, прокомментировал свое не самое спокойное поведение в концовке игры. Он извинился за свою неожиданную эмоциональность.

- Если кого‑то обидел, то извиняюсь. Я всегда буду защищать свою команду и своих футболистов, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Ростов» сыграет в домашнем матче с московским «Факелом».