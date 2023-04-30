Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Ростовом».

- Для вас Соболев – герой матча с «Ростовом»? Спас команду от поражения.

- Он забил нужный мяч, но я рассчитывал на другой результат. Думал, игра с «Краснодаром» будет переломная. Команда проявила характер, вырвала победу, и я был уверен, что «Спартак» теперь будет двигаться только вперед. Но вчерашняя игра вообще не впечатлила. Мы привыкли, что дома «красно-белые» много атакуют, создают моменты, но игра была равная, без особых моментов. Можно вспомнить удары «Ростова» издалека. А все опасные моменты «Спартака» начались только в концовке встречи, когда счет был 0:1. «Спартак» давил, два раза мог забить и в итоге сделал это с углового.

- Как в целом оцениваете игру «Спартака»?

- Она разочаровала. Я полагал, что хозяева выйдут с сумасшедшим настроем, на эмоциональном подъеме и обыграют «Ростов». Но этого не произошло.

- Почему «Спартак» включается только после того, как пропустит мяч?

- Это единственный положительный момент, что у команды есть характер. «Спартак» когда надо добавляет и вырывает очки. Но хотелось бы, чтобы это начиналось с первых минут. Если сравнивать составы, у «красно-белых» он намного сильнее, но мы этого не увидели вчера. Молодые ребята из Ростова ничуть не уступали спартаковским легионерам и опытным футболистам.

- Промес как-то потерялся и в итоге был заменен. Ждали от него большего?

- Это было ясно. Он много пропустил из-за травмы. В матче с «Краснодаром» Квинси вышел на эмоциях, потому что долго не играл, и блеснул. Но понятно, что ему тяжело, потому что он не находится в том игровом тонусе, в котором должен быть. Поэтому не ожидал от него яркой игры. У него ноги еще не те. Но я думаю, что к матчу с «Зенитом» Промес подойдет в гораздо лучшей форме и наведет шороху в обороне питерцев.

- Дуарте много критиковали в последних матчах, но вчера он выиграл все 12 единоборств из 12. Какое у вас мнение об этом игроке?

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- Пока ничего хорошего не могу о нем сказать. Он не выделяется чем-то ярким, но статистику не обманешь. Я помню его свечу, когда во втором тайме он ударил вверх, и чуть не получился опасный момент у ворот «Спартака».

- Валерий Карпин получил красную карточку после матча, когда стал высказывать претензии судье. Вы понимаете его эмоции?

- Конечно. Он отвечает за результат. Его команда вела в счете, и он уже видел победу. Карпин – эмоциональный человек. Это понятно. Если бы он не пошел к судье – это было бы странно. Возможно, мы что-то не видели, что было до того углового, после которого хозяева сравняли счет. Говорят, там было нарушение. Я сам не заметил.

- Есть для вас фаворит в борьбе за второе место?

- Для меня фаворит – «Спартак». Я очень этого хочу. А так каждая из этих команд, плюс ЦСКА, может занять второе место. «Армейцы» сейчас набрали ход. В последних матчах клуб стабильно набирает очки, чего не скажешь о «Спартаке». «Ростов» тоже показывает неплохие результаты в последних матчах. Так что все непредсказуемо. Там еще «Ахмат» рядом с «Краснодаром».

- Джикию заменили из-за мышечной травмы. Может ли его отсутствие повлиять на турнирные расклады, тем более что в обороне «Спартака» и так большие проблемы?

- Да и с ним проблемы видны в каждой игре. Без Георгия молодежь не так уверенно себя чувствует на поле. Они немного тушуются, теряют позиции. Отсюда пропущенные мячи. Конечно, Джикия придает уверенности. В матче с «Ростовом» у гостей не было стопроцентных моментов. Только удары издалека. Но все равно «красно-белые» пропустили мяч.

- Есть к Селихову претензии?

- Всегда к голкиперам есть вопросы по пропущенным мячам. Но здесь Селява здорово пробил. Красивейший гол. Но я думаю, дай ему еще пять раз пробить, он так не забьет.

Елена Григорьевская