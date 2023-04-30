Вместо Абаскаля: Кто возглавит «Спартак»

Ближайшим летом на тренерском мостике «Спартака» может произойти очереднная перестановка. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет основных кандидатов на должность, которую может оставить Гильермо Абаскаль.

Почему Абаскаль может уйти

Гильермо Абаскаля нахваливали по ходу первой части нынешнего сезона. Казалось, что весной у «Спартака» будут шансы составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул чемпиона России. Впрочем, перчатка снова не долетела. В марте-апреле «красно-белые» выглядят откровенно слабо, и есть ощущение, что команда может финишировать даже за пределами тройки призёров. Конечно, отвечать за результат будет Абаскаль.

Не стоит забывать о том, что Абаскаль приходил в «Спартак» ещё при Леониде Федуне. Теперь «Лукойл» может пойти на кадровые перестановки в рамках своего видения развития клуба. Неслучайно в прессе появлялись слухи о возможном уходе Евгения Мележикова с должности генерального директора. Словом, летом в московском клубе действительно могут произойти серьёзные перемены.

Кто возглавит «Спартак»

А теперь пройдёмся по основным кандидатурам. Кто же сможет возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля?

Валерий Карпин

Когда заходит речь о возможной смене тренера в «Спартаке», сразу начинают говорить о Валерии Карпине. Нет никаких сомнений в том, что Карпин в какой-то момент вернётся в московский клуб, где он уже работал, причём не только тренером, но и генеральным директором. В прошлом году Карпин говорил, что не вернётся в «Спартак» при Леониде Федуна. Теперь Федун клубом не управляет, то есть дорога для Карпина открыта. Вопрос в том, захочет ли Валерий оставлять «Ростов», где команда под его руководством показывает хорошие результаты. При переходе в «Спартак» Карпину придётся выйти из зоны комфорта и снова в полной мере ощутить невероятное давление. Давление на Карпина будет даже более сильным, учитывая бэкграунд и ожидания. Было бы интересно на это посмотреть.

Курбан Бердыев

Курбана Бердыева тоже регулярно сватали в «Спартак». В 2016-м этот специалист мог возглавить московскую команду, но не сложилось. В прошлом году Бердыев в интервью даже извинялся перед Леонидом Федуном за ту ситуацию, жалея о своём отказе «красно-белым» после удара по рукам. На сегодняшний день пришествие Бердыева на тренерский мостик «Спартака» выглядит маловероятным. 70-летний специалист провёл невнятный отрезок в «Сочи», и его позиции на тренерском рынке не такие прочные. Плюс репутация прагматичного тренера, делающего ставку на надёжность в обороне.

Игорь Осинькин

В прошлом году Игоря Осинькина называли одним из главных претендентов на должность рулевого «Спартака». Сейчас таких разговоров мало, поскольку «Крылья Советов» весной смотрятся блекло. Кандидатура Осинькина вызывает немало вопросов. Этого специалиста больше считают хорошим учителем для молодых футболистов, а не тем, кто способен решать большие задачи в топ-клубах России. В общем, приглашение Осинькина будет рискованным шагом для «Спартака».

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Станислав Черчесов

О возможном втором пришествии Станислава Черчесова на тренерский мостик «Спартака» говорят регулярно. Впрочем, такой сценарий на ближайшее лето выглядит нереалистичным. У Черчесова хорошо идут дела в «Ференцвароше», и венгерский клуб относительно недавно активировал опцию продления контракта с российским специалистом ещё на год. Сложно представить, что Черчесов вдруг решит уйти из «Ференцвароша» ради «Спартака» в обозримом будущем.

Массимо Каррера

Слова Массимо Карреры о готовности поработать в ЦСКА или «Зените» слегка подмочили репутацию тренера в среде болельщиков «Спартака». Тем не менее, итальянец остаётся любимцем поклонников московского клуба. Именно под руководством Карреры «красно-белые» в 2017 году стали чемпионами России впервые за 16 лет. Когда спустя год с лишним тренера увольняли, фанаты «Спартака» рьяно его поддерживали. Почему бы «Лукойлу» не попытаться вернуть Карреру на тренерский мостик? Сам итальянец наверняка хотел бы снова оказаться в «Спартаке».

Подготовил Александр Тихий.