Агент Мелёхина подтвердил интерес к игроку из Европы

Агент защитника «Ростова» Виктора Мелёхина Антон Железняков подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны неназванных европейских зарубежных клубов.

«Интерес к нему действительно есть, в последнее время появляются новые клубы, из них звонят, спрашивают об игроке, о его трансферной стоимости. Вероятность того, что он уедет летом совсем небольшая, но она есть», - цитирует агента Metaratings.

Мелёхину всего 19 лет, однако в этом сезоне на счету молодого уроженца Домодедово уже 29 матчей за «Ростов» в РПЛ и в Кубке России. Его трансферная стоимость оценивается в 3 млн евро, данные предоставил авторитетный портал Transfermarkt.