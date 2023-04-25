Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мелёхина подтвердил интерес к игроку из Европы

25 Апреля 2023 • 21:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Агент защитника «Ростова» Виктора Мелёхина Антон Железняков подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны неназванных европейских зарубежных клубов.

«Интерес к нему действительно есть, в последнее время появляются новые клубы, из них звонят, спрашивают об игроке, о его трансферной стоимости. Вероятность того, что он уедет летом совсем небольшая, но она есть», - цитирует агента Metaratings.

Мелёхину всего 19 лет, однако в этом сезоне на счету молодого уроженца Домодедово уже 29 матчей за «Ростов» в РПЛ и в Кубке России. Его трансферная стоимость оценивается в 3 млн евро, данные предоставил авторитетный портал Transfermarkt.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виктор Мелехин Антон Железняков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
21:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Мелёхина подтвердил интерес к игроку из Европы
21:17 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал главную характеристику Дуарте
21:08 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Спартаку» надо беречь Зиньковского, чтобы не получилось, как с Глушенковым» 1
20:58 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой порассуждал о том, почему Писарский перестал забивать
20:50 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Кокорин – знаковый игрок «Динамо», но нападающий должен забивать больше»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв не считает, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера Лава
20:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА имеют одинаковые шансы на серебро РПЛ»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — о судействе: Если будет доказана коррупция, то нужно пожизненно отстранять лиц от футбольной деятельности
20:31 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Хорошо, что «Локомотив» начал брать очки
20:29 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Калинин – о матче с «Динамо»: «Нам нет дела до того, у кого там юбилей»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Уже давно смирились с длинной дорогой на выездные матчи»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил решение Клотета отстранить нескольких игроков «Торпедо»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Бобёр предположил, почему Писарский не может забить за «Крылья»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Комличенко рассказал, почему ему интересно сыграть со «Спартаком»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: Горжусь игроками «Спартака», смогли перевернуть ход матча с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем