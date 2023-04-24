Соболев: «Дуарте реально тяжело в чужой стране»

Форвард и один из лидеров московского «Спартака» Александр Соболев поддержал своего партнёра по команде, центрального защитника Алексиса Дуарте.

Напомним, что парагвайский игрок пополнил московский «Спартак» минувшей зимой. Ни английского, ни русского языков уроженец испаноязычной латиноамериканской страны не знает.

В одном из эпизодов Дуарте не смог помешать игроку «Краснодара» Жоау Батчи забить второй гол в ворота «красно-белых».

«Дуарте только осваивается в новой стране, ему нужно больше времени для адаптации, гораздо. Ведь ни английского, ни русского языков он не знает. Он скромный парень, а без английского языка даже с легионерами пообщаться не может», - рассказал Соболев «Матч ТВ».

По словам форварда, сейчас Дуарте активно учит русский язык, и партнёры по команде поддерживают его в этом.

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