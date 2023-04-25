Бышовец предположил, какие команды разыграют медали в РПЛ

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о борьбе за призовые места в чемпионате России.

«Ожидается нешуточное соперничество «Ростова», ЦСКА и «Спартака» за медали — вот три команды, которые, пожалуй, будут бороться за пьедестал.

Думаю, что у «Ростова» и спартаковцев шансы несколько выше, чем у ЦСКА», — цитирует Бышовца Rusfootball.

После 24 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 58 очков. На второй строчке идет «Ростов», у которого 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак» (48). Далее располагаются ЦСКА (45) и «Ахмат» (40).