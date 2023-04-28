Гладилин даёт «Спартаку» небольшое преимущество перед матчем с «Ростовом»

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладилин считает, что московский клуб перед встречей с «Ростовом» в рамках РПЛ располагает небольшим преимуществом над соперником. А всё потому, что «красно-белый» клуб принимает дончан у себя дома – на «Открытие Банк Арене».

«Обе команды и тренеры очень хорошо знают друг друга — каких-то сюрпризов я не жду. Полагаю, у «Спартака» все же есть преимущество, но оно небольшое. «Красно-белые» играют дома, а после победы над «Краснодаром» команда на подъёме», - рассказал Гладилин «Чемпионату».

Напомним, что в минувший понедельник «Спартак» чудом вырвал победу у «Краснодара» дома со счётом 4:3.

Селюк уверен, что в игре «Спартака» и «Ростова» будет пенальти