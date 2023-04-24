Аршавин восхитился волевой победой «Спартака»

Бывший российский форвард Андрей Аршавин оценил волевую победу «красно-белых» над «Краснодаром» в рамках Российской премьер-лиги. Напомним, что фееричный матч на «Открытие Арене» завершился победой «красно-белых» - 4:3.

«Матч был просто супер, очень понравился. Хоть у «Спартака» и было много ошибок, но они молодцы: путём стараний проявили характер, показали мастерство и перевернули ход такой игры, которая по началу была совсем не в их пользу», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Дублем в составе «Спартака» отметился Александр Соболев, третий гол команды – на счету Антона Зиньковского, а решающую точку в матче поставил легендарный нидерландский форвард Квинси Промес.