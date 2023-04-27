Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Одинаково настраиваемся на каждого соперника»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался перед матчем 25-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Все настроены, я думаю, и в эту неделю, и в прошлые. Примерно все одинаково, настраиваемся на каждого соперника. Как показывают прошлые туры, победы не даются легко», — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от идущего на второй строчке «Ростова» на один балл.

Очная встреча между командами состоится 29 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.