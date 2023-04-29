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Соболев и Джикия провели юбилейные матчи за «Спартак» видео

29 Апреля 2023 • 20:08 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Ростов
1 100.00 X 16.00 2 1.03
2-й тайм

Нападающий «Спартака» Александр Соболев и капитан «красно-белых» Георгий Джикия сыграли юбилейные матчи в футболке столичного клуба

Как сообщает официальный телеграм-канал Российской премьер-лиги, игроки получили памятные футболки, на которых нанесено количество сыгранных матчей за «Спартак». Игроки получили свои награды перед поединком 25-го тура РПЛ с «Ростовом».

Соболев провел за «красно-белых» уже 101 игру (футболка за 100 матчей), забил 46 голов и отдал 23 ассиста. На счету Джикии 200 матчей, 5 мячей и 11 результативных передач.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» проходит в эти минуты. За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Александр Соболев
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