Нападающий «Спартака» Александр Соболев и капитан «красно-белых» Георгий Джикия сыграли юбилейные матчи в футболке столичного клуба

Как сообщает официальный телеграм-канал Российской премьер-лиги, игроки получили памятные футболки, на которых нанесено количество сыгранных матчей за «Спартак». Игроки получили свои награды перед поединком 25-го тура РПЛ с «Ростовом».

Соболев провел за «красно-белых» уже 101 игру (футболка за 100 матчей), забил 46 голов и отдал 23 ассиста. На счету Джикии 200 матчей, 5 мячей и 11 результативных передач.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» проходит в эти минуты. За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.