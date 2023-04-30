Глебов рассказал, за что удалили Карпина после матча со «Спартаком»

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, за что главный арбитр матча со «Спартаком» удалил Валерия Карпина.

«С судьями диалога не было, были больше эмоции от тренерского штаба. Я чуть успокаивал, потому что понимал — удалят. В итоге удалили, непонятно за что. Карпин спросил, почему судья не свистит фол, ему сразу дали красную карточку», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Футболист отметил, что главный тренер команды даже не использовал нецензурные слова при обращении к рефери, Карпина удалили за вопрос о неназначенном фоле.

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Ростов» завершился со счетом 1:1. В следующем туре ростовчане примут «Факел», а «красно-белых» ждет тяжелый выезд на игру с «Зенитом».