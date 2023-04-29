«Спартак» уже пять лет не может обыграть «Ростов» в РПЛ дома

В субботу вечером проходил главный матч 25-го тура Премьер-лиги России – «Спартак» принимал «Ростов». Команды сыграли вничью 1:1, причём «красно-белые» вырвали очко уже в компенсированное время.

Стоит сказать, что в последний раз «Спартаку» удавалось выиграть домашний матч чемпионата России против «Ростова» почти пять лет назад – 5 мая 2018 года. Тогда «красно-белые» обыграли этого соперника со счётом 2:0.

С тех пор «Спартак» принимал «Ростов» в РПЛ пять раз. Результаты приводим ниже:

Сентябрь 2018. «Спартак» - «Ростов» 0:1;

Декабрь 2019. «Спартак» - «Ростов» 1:4;

Октябрь 2020. «Спартак» - «Ростов» 0:1;

Октябрь 2021. «Спартак» - «Ростов» 1:1;

Апрель 2023. «Спартак» - «Ростов» 1:1.