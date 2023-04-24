«Спартак» - лидер РПЛ по числу волевых побед

Московский «Спартак» - лидер по волевым победам в текущем сезоне Российской премьер-лиги. По информации Opta, у «красно-белых» в текущем сезоне набралось уже четыре таких триумфа на футбольном поле. Также «Спартак» является лидером чемпионата России по волевым набранным очкам – их у подопечных Гильермо Абаскаля уже 16.

Напомним, сегодня «Спартак» в фееричном матче обыграл «Краснодар» - 4:3. Притом, «красно-белым» приходилось два раза за матч отыгрываться, уступая в счёте. Решил исход игры лидер команды Квинси Промес, который появился на поле в рамках РПЛ впервые с 1 апреля.

О том, как проходил этот сумасшедший матч, читайте в нашем обзоре.