Колыванов: «Промес заслужил являться лучшим бомбардиром среди иностранцев»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал 85-й гол нападающего «Спартака» Квинси Промеса в РПЛ. Отметим, он догнал Сердара Азмуна и Вагнера Лава по этому показателю. Следующий гол сделает 31-летнего нидерландца самым результативным легионером за всю историю чемпионатов России.

«Промес заслужил являться лучшим бомбардиром среди иностранцев. В этом году Промес вряд ли сможет забить свой сотый гол в России. Если он останется в «Спартаке» на следующий сезон, то может добиться этой цели в следующем году», — приводит слова Колыванова Metaratings.

Как считает специалист, чтобы повторить рекорд Промеса, другому легионеру придется очень надолго остаться в России, при этом он должен быть одаренным игроком.

В текущем сезоне Промес забил 22 гола и отдал 9 результативных передач в 31 матче с учетом всех турниров.