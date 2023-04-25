Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Промес заслужил являться лучшим бомбардиром среди иностранцев»

25 Апреля 2023 • 18:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал 85-й гол нападающего «Спартака» Квинси Промеса в РПЛ. Отметим, он догнал Сердара Азмуна и Вагнера Лава по этому показателю. Следующий гол сделает 31-летнего нидерландца самым результативным легионером за всю историю чемпионатов России.

«Промес заслужил являться лучшим бомбардиром среди иностранцев. В этом году Промес вряд ли сможет забить свой сотый гол в России. Если он останется в «Спартаке» на следующий сезон, то может добиться этой цели в следующем году», — приводит слова Колыванова Metaratings.

Как считает специалист, чтобы повторить рекорд Промеса, другому легионеру придется очень надолго остаться в России, при этом он должен быть одаренным игроком.

В текущем сезоне Промес забил 22 гола и отдал 9 результативных передач в 31 матче с учетом всех турниров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Колыванов Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
19:17 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Мои ожидания от матча «Спартак» – «Краснодар» оправдались»
19:10 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» прокомментировали будущее Акосты
18:39 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Промес заслужил являться лучшим бомбардиром среди иностранцев»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Колыванов считает, что Кокорин — один из лучших нападающих «Динамо» в 21 веке
18:21 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Зенит» хочет приурочить чемпионство к матчу со «Спартаком»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Генич похвалил игру ЦСКА в матче против «Локомотива»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Ростов» показывает, что порядок бьёт класс»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Не думаю, что «Урал» опустится в зону стыковых матчей»
17:45 · Россия. Премьер-лига
«Ивич должен сделать выводы» — Генич
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что «Спартак» может быть страшной силой
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на новость о проверке полицией травмы Кади
17:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов прокомментировал исход матча ЦСКА и «Локомотива»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Полиция проверяет травму Кади в матче со «Спартаком» 1
17:21 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Митае: «Так выходить на замену непростительно»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили раскритиковал уровень легионеров в РПЛ
Все новости
Рекомендуем