Александр Мостовой: «Не понимаю возмущение «Ростова», момент надо доигрывать»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает немотивированными жалобы тренерского состава «Ростова» в момент окончания матча с московским «Спартаком» в связи с отказом арбитра дать финальный свисток до того, как будет доигран игровой момент. Он подчеркнул - в таких ситуациях момент нужно доигрывать.

- Возмущение тренеров «Ростова» после игры? Они, наверное, думали, что время кончилось, но судья же не может не доиграть момент? Момент надо доигрывать. Ничья, думаю, здесь закономерна, - цитирует слова Мостового Rusfootball.info.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом».