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Александр Мостовой: «Не понимаю возмущение «Ростова», момент надо доигрывать»

29 Апреля 2023 • 23:53 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает немотивированными жалобы тренерского состава «Ростова» в момент окончания матча с московским «Спартаком» в связи с отказом арбитра дать финальный свисток до того, как будет доигран игровой момент. Он подчеркнул - в таких ситуациях момент нужно доигрывать.

- Возмущение тренеров «Ростова» после игры? Они, наверное, думали, что время кончилось, но судья же не может не доиграть момент? Момент надо доигрывать. Ничья, думаю, здесь закономерна, - цитирует слова Мостового Rusfootball.info.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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Руслан161
30 Апреля 2023 в 00:30
Этот дегенерат даже не понимает в чем суть претензии
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