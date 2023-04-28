Хаджи: «Важно правильно сыграть персонально с Комличенко, чтобы он снова не заработал три пенальти»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, что думает о грядущем поединке «красно-белых» с «Ростовом».

По словам специалиста, для победы спартаковцам во время завтрашнего противостояния необходимо демонстрировать тот же самый футбол, какой был во втором тайме их игры с «Краснодаром» (4:3).

Очень важно подойти к поединку с «Зенитом», находясь на второй строчке в турнирной таблице, считает эксперт.

«Нужно грамотно сыграть в защите. Это сейчас самое главное. Впереди у команды всё более-менее хорошо. Важно правильно сыграть персонально с Комличенко, чтобы он снова не заработал три пенальти», - цитирует Хаджи «Чемпионат».

Игра «Спартак» - «Ростов» начнётся 29 апреля в 19:30.