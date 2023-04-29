Федун: «Карпина радуют только те пенальти, которые бьёт «Ростов»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после игры команды против «Ростова» (ничья 1:1). Федун ответил на вопрос об удалении тренера ростовчан Валерия Карпина после финального свистка. Как известно, специалист получил красную карточку из-за споров с главным рефери.

«Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьёт «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально», - сказал Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Федун отметил, что Карпин считает «Спартак» принципиальным соперником. По мнению экс-владельца московского клуба, для Карпина игры против «Спартака» являются наиболее важными в сезоне.

«Ростов» сейчас занимает в таблице Премьер-лиги второе место, а «Спартак» - третье.