Гунько: «Надеюсь, Абаскаль останется в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о будущем главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Гунько отметил, что ошибки «красно-белых» в обороне связаны с тем футболом, который пытается привить команде Абаскаль, а также с постоянной ротацией игроков этой позиции. При этом эксперт считает, что испанец должен продолжить работу с командой и в следующем сезоне.

«Джикия не играл, тот же Дуарте не всегда в составе. Пока мы видим, что Гильермо находится в ограниченных условиях.

Спартаковские болельщики умеют раскачать лодку, любят это и знают, как это делать. Но надеюсь, что Абаскаль останется, нельзя же так часто менять тренеров», — цитирует Гунько «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 29 апреля, против «Ростова». Начло игры запланировано на 19:30 по московскому времени.