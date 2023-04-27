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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус высказался о своём возможном уходе из «Спартака»

27 Апреля 2023 • 10:12 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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29.04 19:30

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона «Спартак» может расторгнуть контракт с польским футболистом, который действует до середины 2024 года.

«У меня действующее соглашение. С руководством не общались по этому поводу. Примем решение после завершения сезона», — приводит слова Рыбуса «Чемпионат».

Напомним, 33-летний Рыбус перешёл в «Спартак» прошлым летом из «Локомотива». В составе «красно-белых» защитник успел провести 12 матчей, забить один гол и отдать одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мацей Рыбус
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СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
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