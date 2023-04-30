Ловчев упрекнул Федуна, встав на сторону Карпина

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий по поводу слов экс-владельца московского клуба Леонида Федуна. Накануне Федун сказал, что для тренера «Ростова» Валерия Карпина матчи против «Спартака» самые принципиальные в сезоне.

Ловчев написал в своём телеграм-канале о том, что он не понимает, почему Федун всё время пытается уколоть Карпина. Ветеран «Спартака» не видит ничего необычного в том, что Карпин игры против «красно-белых» считает принципиальными.

«Не понимаю Федуна - ты же ему доверял всё - от работы в офисе клуба до работы с командой, а потом говоришь - сбитый лётчик. Ну несерьезно. Чего ты опускаешься до ******** [подколов]? Ты же его сам выгнал из «Спартака». Что, Карпину надо спокойно относиться к играм против «красно-белых»? – написал Ловчев.

Также Ловчев отметил, что команда Карпина с молодыми игроками в составе идёт выше «Спартака» в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Кто тут кого подкалывать должен?» - завершил Ловчев.

Напомним, что «Спартак» и «Ростов» в субботу сыграли вничью со счётом 1:1.