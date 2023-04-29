Игрок «Ростова» экстренно госпитализирован после матча со «Спартаком»

В субботу «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в главном матче 25-го тура чемпионата России – 1:1. Уже по ходу первого тайма из-за травмы головы был заменён полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин.

Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», Щетинин после матча был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу. У футболиста подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Об этом рассказал врач ростовского клуба Владимир Шуляк.

«Ростов» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт 6 мая – против «Факела» на своём поле.