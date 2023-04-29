Карпин получил красную карточку после битвы со «Спартаком»

Завершился центральный матч 25-го тура Российской премьер-лиги. «Спартак» и «Ростов» не выявили сильнейшего – ничья 1:1. Команда Валерия Карпина могла набрать все три очка, но пропустила от Александра Соболева в компенсированное ко второму тайму время.

После финального свистка Карпин принялся спорить с главным арбитром и был наказан – Кирилл Левников показал рулевому ростовчан красную карточку.

Теперь Карпин не сможет находиться в технической зоне во время матча «Ростова» против «Факела», который пройдёт 6 апреля. Впрочем, клуб из Ростова-на-Дону имеет возможность подать апелляцию.