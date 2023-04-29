Известна официальная причина удаления Карпина

В субботу вечером в главном матче 25-го тура чемпионата России встречались «Спартак» и «Ростов». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, причём гости из Ростова-на-Дону упустили победу уже в компенсированное время.

После финального свистка Валерий Карпин получил красную карточку. Телеграм-канал «Ложа прессы» раскрыл официальную причину удаления тренера «Ростова».

«Выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями судьи в конфронтационной манере», - так записано в итоговом протоколе матча.

Следующий матч чемпионата России – против «Факела» 6 мая – Валерий Карпин должен пропустить, хотя «Ростов» имеет возможность подать апелляцию.