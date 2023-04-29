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Гладилин: «Вторую игру подряд «Спартак» вылезает из-под коряги» эксклюзив

29 Апреля 2023 • 22:10 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Ростовом».

- Как вам результат матча?

- Равные команды и результат закономерный. Преимущества не было ни у кого, моментов соперники создали примерно равное количество. Конечно, «Ростову» обидно на последней минуте пропустить мяч со стандарта. Это понятно. Но «Спартак» во втором тайме имел много моментов, чтобы сравнять счет.

- А если говорить об игре?

- Что касается игры, видно, что у «Ростова» она поставлена. А вот Абаскаль пока ищет варианты. Непонятно, в какую схему команда играет. Особенно в защите. Все постоянно меняется. В средней линии нет стабильности. В атаке то же самое. Но то, что команда проявляет характер, и удача к ней повернулась, это хорошо. Вторую игру подряд «Спартак» вылезает из-под коряги. Но в следующем матче это может не прокатить. Нужно играть в хороший, содержательный футбол. Там будет соперник с поставленной игрой – «Зенит». Все может закончиться разгромом. Но у «красно-белых» есть самоотдача, борьба, характер, и удача повернулась.

- Можно ли назвать характер отличительной чертой команды Абаскаля?

- Да. Во вторых таймах мы это видим. Первый тайм команда начинает неудачно. Надо с начала матча начинать играть. Но когда уже дело идет к поражению, включаются волевые, эмоциональные качества. Это хорошие качества, но для сильных команд это не присуще. Надо выигрывать более убедительно и играть мощнее. Надо ставить игру команды. А пока ее нет. Идет большая ротация футболистов. Работы очень много. Абаскаль – молодой тренер. Ему надо набираться опыта.

- У Карпина было преимущество в том, что он лучше знает своего соперника?

- Карпин и его штаб намного более опытные специалисты, чем Абаскаль. Они уже были в подобных ситуациях. А для Абаскаля это первая серьезная команда. Ему нужно время, чтобы все освоить. Надо ему помогать. Он столкнулся с такой серьезной командой, самой популярной в стране, в таком молодом возрасте. Это сильный психологический удар для него.

- Игра получилась довольно скучной, особенно по сравнению с «Краснодаром». Ожидали этого?

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- Да, конечно. Команды знают друг друга, знают сильные и слабые стороны. Карпин знает «Спартак» от и до. Все примерно знали, кто, где и как действует. В открытый футбол поначалу никто не играл.

- Кто-то из команд наиграл на победу?

- Нет. Это закономерный результат. До игры «Ростов» устроила бы ничья. А по такому развитию событий им, конечно, обидно пропустить победу на последних секундах.

- После матча Карпину дали красную карточку за разговоры с судьей. Это эмоции?

- Конечно. Когда тебе заталкивают мяч на последней минуте и ты упускаешь победу, очень обидно. Там даже спокойный Онопко вылетел на поле и тоже мог получить удаление.

- Кто теперь для вас главный претендент в борьбе за вторую строчку?

- Все три конкурента имеют равные шансы. Кто меньше потеряет очков – тот и возьмет серебряные медали. По качеству игры соперники равны.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Гладилин
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Комментарии (1)
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Руслан161
29 Апреля 2023 в 22:39
Когда тебе заталкивают мяч не по правилам, потому что до этого был фол, вот это очень обидно. Хотя Спартак без этого не умеет
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