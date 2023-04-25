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Комличенко: «Уже давно смирились с длинной дорогой на выездные матчи»

25 Апреля 2023 • 20:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о сложностях «жёлто-синих», которые команда испытывает, выбираясь на выездные матчи. Ведь в Ростове-на-Дону не работает аэропорт.

«Шесть часов в сидячем положении в автобусе, потом еще четыре часа сидя в самолете… Усталость накапливается, всё это дает о себе знать. Почти каждую неделю так катаемся», - цитирует Комличенко «Матч ТВ».

В прошлые выходные ростовчане сыграли на выезде с «Уралом» (3:1), а в выходные грядущие команде Валерия Карпина предстоит сыграть в Москве со «Спартаком».

«Уже давно с этим смирились, поэтому просто ищем позитивные моменты во всём», - добавил Комличенко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко
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СПАРТАК МОСКВА РОСТОВ
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