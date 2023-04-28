Смородская: «Думаю, Карпин придумает что-то интересное для «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

Смородская призналась, что болеет за «Ростов» и считает, что главный тренер южан Валерий Карпин сможет придумать что-нибудь интересное в предстоящей встрече.

«Считаю, что в «Ростове» есть прекрасный тренер Валерий Карпин. Думаю, он придумает интересное и для зрителей, и для «Спартака». А Абаскаль как подписал новый контракт, только на судейских ошибках выезжает», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 29 апреля. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.